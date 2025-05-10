Лучший бесплатный «тренажёр»: какая польза от обычной лестницы

Подъем по лестнице – простой и доступный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, как показывает исследование, проведенное учеными из Тулейнского университета и опубликованное в журнале Atherosclerosis.
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