В Челябинской области школьнице испортят аттестат из-за ногтей

Мама ученицы с маникюром пожаловалась на ситуацию в социальных сетях.В паблике "Чёрное и Белое Магнитогорск" появился анонимный пост в адрес администрации одной из школ: — Моя дочь, ученица старших классов, учится только на "4" и "5".
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