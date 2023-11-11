В Челябинской области школьнице испортят аттестат из-за ногтей

Мама ученицы с маникюром пожаловалась на ситуацию в социальных сетях.В паблике "Чёрное и Белое Магнитогорск" появился анонимный пост в адрес администрации одной из школ: — Моя дочь, ученица старших классов, учится только на "4" и "5".