Почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессионального выгорания столкнулись россияне, а также что помогло им справиться с этим.
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