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Царьград

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Счёт за воду на 33 000 рублей: В России начали приходить платёжки с космическими суммами. Что делать?

Счёт за воду на 33 000 рублей: В России начали приходить платёжки с космическими суммами. Что делать?

Вы исправно передаёте показания, экономите воду, а в следующей квитанции видите счёт на 30 тысяч. УК разводит руками: "Оплатите сейчас, потом разберёмся".

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