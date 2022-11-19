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Аляска принадлежала Российской империи больше ста лет, но при Александре Втором эта территория вместе с островами была продана США

Аляска принадлежала Российской империи больше ста лет, но при Александре Втором эта территория вместе с островами была продана США

    Аляска — северный штат США, полуостров, имеющий границу с Канадой и морской путь через Берингов пролив — с Россией (Чукотский полуостров).

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