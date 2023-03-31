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1 апреля: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

1 апреля: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

1 апреля – 91 день года, до Нового года осталось 274 дня. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы произошло в разные годы в этот день? Об этом можно узнать в материале Тульской службы новостей.

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