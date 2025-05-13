Прогноз погоды в Крыму на 13 мая 🌤️ В Симферополе +15 и облачно с прояснениями В Севастополе +15 и ясно В Евпатории +17 и ясно В Черноморском +16 и небольшой дождь В Джанкое +17 и ясно В Ялте +15 и небольшой дождь В Алуште +17 и небольшой дождь В Керчи +15 и облачно с прояснениями В Армянске +16 и небольшой дождь В Красноперекопске +16 и небольшой дождь В Бахчисарае +15 и облачно с прояснениями В Феодосии +16 и облачно с прояснениями В Судаке +17 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.