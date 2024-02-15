Повышенные выплаты начнут получать сельские медики с 1 апреля 2024 года

В особой поддержке нуждаются медики, которые работают в малых городах, райцентрах и сёлах России. По поручению главы государства выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам будут увеличены с 1 апреля 2024 года.
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