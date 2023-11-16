Льюис Хэмилтон заявил, что машина Mercedes W14 не выиграет ни одной гонки

Льюис Хэмилтон заявил, что машина Mercedes W14 не выиграет ни одной гонкиSebastian Kawka / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что больше не рассчитывает выиграть гонку в сезоне-2023 и прервать свою беспобедную серию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии