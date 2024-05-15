Госдума рассмотрит запрет продажи энергетиков детям

Закон могут принять уже в августе.фото: unsplash.com/@christianw--> Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект, который запрещает продавать энергетические напитки несовершеннолетним по всей стране, сообщил 15 мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.