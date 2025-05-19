❕В Армянске пройдёт прощание с погибшим бойцом СВО Владимир Зотов погиб при выполнении боевых задач, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
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❕В Армянске пройдёт прощание с погибшим бойцом СВО Владимир Зотов погиб при выполнении боевых задач, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.