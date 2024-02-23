Комбриг “Пятнашки” Авидзба: ВСУ в одночасье развернулись и бежали из Авдеевки

Русский военнослужащий раскрыл подробности операции по взятию Авдеевки.Русский военнослужащий, командир бригады “Пятнашка” Ахра Авидзба, в интервью РИА Новости раскрыл подробности операции по взятию города Авдеевка.
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