«Режут паспорта, призывают к революции». Румыны недовольны итогами выборов президента, на которых победил проевропейский кандидат

После прошедших в Румынии президентских выборов, победу в которых одержал проевропейский политик Никушор Дан, недовольные итогами жители страны начали уничтожать свои паспорта и грозиться сменить гражданство.
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