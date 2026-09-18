Результат удара "Герани" по зданию информационно-вычислительного центра "Укрзализныци" в Одессе. Одесский филиал является подразделением главного вычислительного центра, расположенного в Киеве, и занимается обработкой железнодорожной информации, поддерживанием автоматизированных систем управления на ж/д и соответствующей инфраструктуры, а также разработками в данной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия может прод...
- Зеленский готов о...
- СК «Нельзя потерять ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым