Google подтвердила характеристики Samsung Galaxy A55, скоро премьера

В базе Google Play Console засветился готовящийся к выпуску Samsung Galaxy A55. Подтверждены ключевые характеристики модели: смартфон, обозначенный каталожным номером SM-A556E, получит фирменную SoC Exynos 1480 с GPU Samsung Xclipse 530, Android 14, 8 ГБ ОЗУ и экран с разрешением Full HD+.
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