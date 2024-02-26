Армирующая сетка для штукатурки — описание, свойства, монтаж

Проведение работ по оштукатуриванию поверхностей является важной и ответственной задачей. Нужно обязательно соблюдать правильные технологии, которые позволят без лишних трудностей надежно закрепить материал на стене, чтобы он не отслаивался ни при каких обстоятельствах.