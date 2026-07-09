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Продюсер Краев отметил сложности в создании качественного трека на основе ответа ИИ

Продюсер Краев отметил сложности в создании качественного трека на основе ответа ИИ

Основатель портала TopHit и продюсер Игорь Краев в пресс-центре ИА НСН объяснил, почему музыкальные произведения, созданные с помощью нейросетей усилиями профессионалов, считаются самостоятельным продуктом.

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