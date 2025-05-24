Рыбы встретят свою судьбу, а Ракам стоит опасаться сплетен. Гороскоп на 25 мая

Воскресенье, 25 мая, станет днем ярких возможностей, неожиданных встреч и скрытых подвохов. Меркурий в Близнецах усилит коммуникацию, Венера в Раке добавит эмоциональной глубины, а Марс в Овне подтолкнет к решительным действиям.
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