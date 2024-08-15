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Тюкавин оставит претензии на пенальти и наконец заявит о себе. Прогноз на «Динамо» — «Крылья Советов»

Тюкавин оставит претензии на пенальти и наконец заявит о себе. Прогноз на «Динамо» — «Крылья Советов»

Самое время ответить голами.В первом матче пятого тура РПЛ сойдутся футболисты «Динамо» и «Крыльев». А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.

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