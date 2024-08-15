Самое время ответить голами.В первом матче пятого тура РПЛ сойдутся футболисты «Динамо» и «Крыльев». А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.