"Известия": используемые на СВО бомбометы "Смерч-2" уступают "Градам"

Реактивные морские бомбометы РБУ-6000 "Смерч-2", которые применяются в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве сухопутных установок, имеют недостатки по сравнению с реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град".
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