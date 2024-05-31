«Хочу, чтобы ты поправилась, воспитывала доченьку», — всплыло послание бывшего мужа Заворотнюк, которое она не успела услышать

Порой люди изменчивы в своих решениях. И если в момент развода и недолгое время после него Олаф Шварцкопф сильно злился на свою возлюбленную Анастасию Заворотнюк, то в последние годы он очень пожалел о том, что сам не предоставил Насте комфорт, заботу и уют в браке, которые она так ждала от спутника жизни.