Авиакомпания «Ямал»: опаздывающих на рейс в Салехард звали по громкой связи

О важных правилах для комфортного перелета напомнили пассажирам в авиакомпании «Ямал». По следам недавнего инцидента с опоздавшей на рейс студенткой авиаперевозчик поделился перечнем действий в социальной сети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии