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Царьград

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Рашид Язами объявил лауреатов премии "Глобальная энергия" 2026

Рашид Язами объявил лауреатов премии "Глобальная энергия" 2026

В 2026 году трое исследователей стали лауреатами премии "Глобальная энергия". Рашид Язами, член комитета и основатель KVI Holdings, рассказал, что решение далось непросто, но премия заслуженно досталась блестящим ученым в области инновационных технологий.

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