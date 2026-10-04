Рашид Язами объявил лауреатов премии "Глобальная энергия" 2026

В 2026 году трое исследователей стали лауреатами премии "Глобальная энергия". Рашид Язами, член комитета и основатель KVI Holdings, рассказал, что решение далось непросто, но премия заслуженно досталась блестящим ученым в области инновационных технологий.
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