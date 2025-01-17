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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубов о 3:1 с «Динамо»: «Всех болельщиков «Сочи» с победой! Ребята – молодцы, нам противостояла сильная команда»

– Сложное начало. Заработали ненужные удаления, курьезный гол, два рикошета. Хорошо, что смогли сравнять в первом периоде, а уже дальше игра шла до гола.

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