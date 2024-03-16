Раскрыты тайны климатических секретов Северного Китая

Растущая озабоченность общественности потеплением климата из-за его значительного воздействия на общество, экосистемы и окружающую среду подчеркивает важность понимания долгосрочных климатических условий в различных регионах.
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