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Раскрыты тайны климатических секретов Северного Китая

Раскрыты тайны климатических секретов Северного Китая

Растущая озабоченность общественности потеплением климата из-за его значительного воздействия на общество, экосистемы и окружающую среду подчеркивает важность понимания долгосрочных климатических условий в различных регионах.

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