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Царьград

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Wildberries остановил работу складов в Петербурге на фоне работы ПВО

Wildberries остановил работу складов в Петербурге на фоне работы ПВО

Объединенная компания Wildberries & Russ официально объявила о временной приостановке работы двух крупных логистических комплексов в Санкт-Петербурге.

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