Зеленский отказался признавать новые регионы частью России

Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России, даже под давлением союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция которой велась на YouTube.