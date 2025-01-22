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Политика как она есть

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Зеленский отказался признавать новые регионы частью России

Зеленский отказался признавать новые регионы частью России

Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России, даже под давлением союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция которой велась на YouTube.

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