"Во всю ширь русских полян": 185 лет композитору Модесту Мусоргскому

21 марта исполняется 185 лет со дня рождения Модеста Мусоргского, одного из известнейших русских композиторов, автора «Картинок с выставки», опер «Борис Годунов» и «Хованщина», множества песен и романсов.
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