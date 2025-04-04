Из СИЗО №5 в детскую больницу имени Раухфуса госпитализировали 17-летнего арестанта, на которого напал сокамерник.
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Из СИЗО №5 в детскую больницу имени Раухфуса госпитализировали 17-летнего арестанта, на которого напал сокамерник.