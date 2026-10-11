Запашный: украинские артисты хотят работать в России, но им этого не простят

Украинские цирковые артисты хотели бы приезжать и работать в России, но на Украине им этого не простят, заявил РИА Новости заявил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДК Актриса Пермякова...
- АР Туск: Европа не б...
- ФОМ: Путину довер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым