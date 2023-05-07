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ВКС РФ и флот наносят массированные удары по ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 438-й

ВКС РФ и флот наносят массированные удары по ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 438-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 мая 2023 г.: СВО сегодня, день 438-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.

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