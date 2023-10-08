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Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, американский телеканал «CBS News» сообщил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики начали перебрасывать в Россию свои артиллерийские системы для использования их в рамках специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Андрей
пиндосня опять лезет&quot; свиным рылом&quot; во внутренние дела России и КНДР.
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2 час.

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