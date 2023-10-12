Прибегая к концепту коллективной вины ты становишься сам субъектом коллективной вины...

Сейчас я вам, граждане, нечто прекрасное покажу. Намедни какой-то беглый поц Коля Остенбакен (кто все эти люди?!!) выдал в запрещенном твиттере вот такой текст:"То что мы сейчас видим в Газе, это и есть коллективная ответственность.