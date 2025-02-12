🔎 Крымские «птички» могут охранять полуостров даже без связи и интернета Дрон в руках крымских «БАРсов» — и разведчик, и доставщик военных грузов, и мощный ударный кулак.
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🔎 Крымские «птички» могут охранять полуостров даже без связи и интернета Дрон в руках крымских «БАРсов» — и разведчик, и доставщик военных грузов, и мощный ударный кулак.