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test mazurok

1 подписчик
🔎 Крымские «птички» могут охранять полуостров даже без связи и интернета

🔎 Крымские «птички» могут охранять полуостров даже без связи и интернета Дрон в руках крымских «БАРсов» — и разведчик, и доставщик военных грузов, и мощный ударный кулак.

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