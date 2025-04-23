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NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по урегулированию украинского конфликта после заявления президента Владимира Зеленского о Крыме.

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