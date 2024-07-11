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Царьград

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В Новосибирской области дети встретились с героем СВО в рамках акции "Служу Отечеству"

В Новосибирской области дети встретились с героем СВО в рамках акции "Служу Отечеству"

Проект, организованный фондом "Защитники Отечества" и обществом "Знание" стартовал в 30 регионах России 10 июля.

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