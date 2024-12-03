В Удмуртии полицейскими задержаны мать и дочь, похитившие у пенсионерки почти 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

Сотрудники межрайонного отдела № 6 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике, оперативники МО МВД России «Игринский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Удмуртии по подозрению в мошенничестве задержали 51-летнюю жительницу Игринского района и ее 27-летнюю дочь.