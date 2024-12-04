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Шеремет: Запад ведет подковерную игру под видом миротворцев на Украине

Шеремет: Запад ведет подковерную игру под видом миротворцев на Украине

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что страны Запада, заявляя о необходимости переговоров, ведут подковерную игру и под видом проведения миротворческой миссии могут разместить на Украине свой военный контингент.

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