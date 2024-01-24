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Поножовщина в Бутово: Дети мигрантов жестоко расправились с соседом. Жильцы бьют тревогу

Поножовщина в Бутово: Дети мигрантов жестоко расправились с соседом. Жильцы бьют тревогу

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Комментарии
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алекс кузь
Полиция при капитализме не имеет поддержки народа, не считает обязательным служить тем, кто им не платит. Самооборона спасёт народ как при минфине и пожарским.
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2 час.
Горыныч
Да вот знаешь, не в моём доме это случилось. Я дедушка старый, мне всё равно. Передавил бы этих шакалов вместе с участковым. А на зоне меня б ещё и уважали...
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2 час.
Владимир Елкин
Полностью согласен! Если власть не решает проблему, её должны решить граждане! И все остальные должны поддержать тех, кто будет решать возникшие проблемы, не давая их засудить нашим либеральным неподкупным судьям!!
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45 мин.

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