Поножовщина в Бутово: Дети мигрантов жестоко расправились с соседом. Жильцы бьют тревогу

алекс кузь Полиция при капитализме не имеет поддержки народа, не считает обязательным служить тем, кто им не платит. Самооборона спасёт народ как при минфине и пожарским.

Горыныч Да вот знаешь, не в моём доме это случилось. Я дедушка старый, мне всё равно. Передавил бы этих шакалов вместе с участковым. А на зоне меня б ещё и уважали...