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Ангел-хранитель: мать ребенка рассказала, как Еремин спас их от обстрелов в ДНР

Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская поделилась воспоминаниями о том, как журналист "Известий" Семен Еремин в 2022 году помог ей эвакуироваться из обстреливаемого ВСУ Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР.

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