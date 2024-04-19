Ангел-хранитель: мать ребенка рассказала, как Еремин спас их от обстрелов в ДНР

Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская поделилась воспоминаниями о том, как журналист "Известий" Семен Еремин в 2022 году помог ей эвакуироваться из обстреливаемого ВСУ Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР.
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