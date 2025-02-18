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Пименов опроверг информацию о предложении Осинькину покинуть клуб бесплатно

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о разговоре с главным тренером команды Игорем Осинькиным, в ходе которого он якобы предлагал специалисту покинуть самарский клуб.

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