Пименов опроверг информацию о предложении Осинькину покинуть клуб бесплатно

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о разговоре с главным тренером команды Игорем Осинькиным, в ходе которого он якобы предлагал специалисту покинуть самарский клуб.