В Челябинской области взвоют сирены

На Южном Урале пройдет проверка системы оповещения населения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре правительства Челябинской области, в предстоящую среду, 2 октября, в период с 10:00 до 14:00 будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.