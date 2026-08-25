Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

NASA транслирует выход астронавтов Адено и Менона в космос

NASA транслирует выход астронавтов Адено и Менона в космос

Астронавты Софи Адено и Анил Менон второй раз за месяц вышли в открытый космос с МКС. Они должны завершить замену антенны для связи с Центром управления полетами в Хьюстоне, начатую 18 августа, и приступить к замене навигационного устройства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии