NASA транслирует выход астронавтов Адено и Менона в космос

Астронавты Софи Адено и Анил Менон второй раз за месяц вышли в открытый космос с МКС. Они должны завершить замену антенны для связи с Центром управления полетами в Хьюстоне, начатую 18 августа, и приступить к замене навигационного устройства.
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