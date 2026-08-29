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Мировое обозрение

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Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огарёве

Встреча в Ново-Огарёве не должна была попасть в новости. Но попала. Владимир Путин и Александр Лукашенко сели за стол переговоров без галстуков — и это как раз тот случай, когда форма важнее содержания.

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