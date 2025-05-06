Количество четырехзвездных генералов и адмиралов в США сократят на 20%

Министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов в вооруженных силах как минимум на 20%, говорится в меморандуме, подписанном Хегсетом в понедельник, 5 мая 2025 года, и имеющемся в CNN.