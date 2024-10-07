ФОТО: Коллаж Царьграда Едва часы приблизились к полуночи, мониторинговые каналы сообщили о запусках ракет и дронов с территории Украины.
Массированный удар по России: Запуски ракет из Одессы. Авиация НАТО над Чёрным морем
Комментарии
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Олег Сорин
Ага. Так Вас и послушали 😆
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2 час.
ОС
Олег Сорин
Человек во власти - лицо публичное. Власть даёт возможности, и выгодополучателями этих возможностией становятся все родственники этого человека. Полагаю чтобы уменьшить коррупционную составляющую власти целесообразно всех ключевых чиновников федерального и регионального уровня и их близких родственников сделать полностью публично открытыми, чтобы народ знал кто-есть-кто из тех кто этим народом руководит и как используют эти люди доверие народное. Ну а утратил доверие народное - Давай до свиданье. Пока этого не будет доверия у народа к власти не будет. Власть как правило скрывает свою суть за гостайной и защитой персональных данных, но честным людям и настоящим патриотам не чего скрывать и тем более бояться.
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2 час.
Юрий Золотарев
Постепенно настаёт время глобального ВЫНОСА всей евро-бандеровской сволочи за рамки существования!
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1 час.
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