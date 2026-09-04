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Татар-информ

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Реестр захоронений жертв геноцида советского народа создадут в Татарстане

Реестр захоронений жертв геноцида советского народа создадут в Татарстане

Порядок поиска, учета, захоронения и перезахоронения останков жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны планируют установить в Татарстане.

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