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Окорочка за нектаринами: Азербайджан втягивается в «торговую войну» с Россией?

Окорочка за нектаринами: Азербайджан втягивается в «торговую войну» с Россией?

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) ввело временные ограничения на ввоз в республику всех видов живой птицы, мяса птицы и яиц из Приморского края России, говорится в сообщении ведомства, распространëнном вечером 21 сентября.

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