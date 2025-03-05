Учитель Борисова объяснил провал актера на "Оскаре"

Народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис, который в свое время обучал Юрия Борисова актерскому мастерству, рассказал, из-за чего артист не смог получить "Оскар" во время недавней номинации.
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