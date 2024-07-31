Вдыхание газа, насыщенного водородом, может помочь при усталости, которая возникает после физических нагрузок

В научном журнале International Journal of Sports Medicine было опубликовано исследование под названием «Вдыхание богатого водородом газа перед интенсивной тренировкой снижает утомляемость при физической нагрузке».
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